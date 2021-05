Ruanda-Francia: Kagame su genocidio, scuse di Parigi devono essere sincere e non richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuse della Francia al Ruanda per la sua implicazione nel genocidio dei Tutsi devono essere "sincere" e non possono arrivare "su richiesta". Lo ha detto il presidente del Ruanda, Paul Kagame, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde". "Non spetta a me o a chiunque altro chiedere delle scuse", ha detto il capo dello Stato ruandese, per il quale il rapporto diretto dallo storico Vincent Duclert sostiene che "la Francia ha un'enorme responsabilità in quello che è successo. È importante". Kagame ha ricordato che anche dal rapporto elaborato per Kigali dallo studio statunitense di avvocati Muse emerge una complicità di Parigi. "La Francia, come altre ex potenze coloniali, deve avere un approccio differente nella sua relazione con l'Africa, deve creare un altro ambiente", spiega il presidente ruandese, sottolineando la necessità di creare "un partenariato e non una supervisione di un membro inferiore". Secondo Kagame i giovani sono sempre più sensibili a questo aspetto, "non vogliono più essere trattati come ex colonizzati, richiedono rispetto", ha aggiunto.(Frp)