Ue: Dombrovskis, impegno a dialogo con Consiglio e Parlamento su Recovery

- La presentazione dei piani di ripresa e resilienza (Pnrr) è il primo passo del percorso all'interno del Next Generation Eu e la Commissione europea garantisce il massimo impegno nel dialogo con Consiglio dell'Unione europea e Parlamento. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in aula plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sul Next Generation Eu. "Ad oggi 18 Stati membri hanno presentato piani di ripresa e resilienza" e "abbiamo due mesi di tempo per la valutazione secondo i criteri" previsti dal regolamento "e secondo l'obiettivo di dare piani di alta qualità", ha detto. Dombrovskis ha garantito la "massima trasparenza" e "dialogo" con Consiglio e Parlamento perché ha specificato che "la presentazione dei piani nazionali è solo il primo passo" del percorso. "E' alto l'impegno da parte nostra nella cooperazione con Consiglio e Parlamento per i prossimi mesi", ha aggiunto. (Beb)