Roma 2021: primarie, Fassina "inaccettabile 'maschi alfa' utilizzino donne per misurarsi"

- “Non sono gli uomini che devono candidare le donne. In questi giorni ho visto maschi alfa che per misurarsi hanno utilizzato le donne, lo trovo inaccettabile”. Lo ha detto Stefano Fassina, candidato alle primarie del centrosinistra per Roma, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai 3. “Di donne in gamba ce ne sono tantissime. La Cirinnà sarebbe stata una candidata ideale, si è ritirata immagino perché ha tenuto conto delle discussioni interne al suo partito”, ha aggiunto Fassina. (Rer)