Migranti: Spagna dispiega l'Esercito dopo 5 mila arrivi a Ceuta e Melilla nelle ultime ore (2)

- Il presidente di Melilla, Eduardo de Castro, ieri aveva espresso la preoccupazione del suo governo per l'ingresso di massa che si stava verificando a Ceuta. Secondo il quotidiano "El Mundo" il mancato controllo da parte delle autorità marocchine potrebbe essere motivato dalle tensioni in merito all'accoglienza riservata dalla Spagna per motivi sanitari al leader del fronte del Polisario, Brahim Ghali. Nell'ultimo comunicato del ministero degli Esteri, il governo marocchino aveva avvertito di aver "preso atto" della decisione delle autorità spagnole di non averli informati dell'accaduto, descrivendo l'atteggiamento della Spagna come "premeditato" e "deplorevole". (Spm)