Libia: parlamento fissa riunione per voto bilancio la prossima settimana

- Un membro della Commissione per la nomina nelle posizioni sovrane presso la Camera dei rappresentanti libica, Abdel Moneim Al-Arafi, ha affermato che il parlamento di Tobruk terrà la sua sessione per discutere la legge sul bilancio statale per il 2021 la prossima settimana. Al-Arafi ha confermato in dichiarazioni alla stampa che la sessione del parlamento sarà dedicata anche alla discussione sulla nomina delle cariche sovrane, rilevando che la commissione formata dal Consiglio Supremo di Stato ha quasi finito l'analisi dei candidati per queste posizioni.(Lit)