Armenia-Azerbaigian: Csto attuerà meccanismi previsti per risoluzione tensioni al confine

- L’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) è pronta ad attuare i meccanismi previsti per risolvere la situazione di tensione al confine armeno-azerbaigiano. È quanto sostenuto da Nasrullo Mahmudzoda, segretario del Consiglio di sicurezza del Tagikistan e presidente del Comitato dei segretari dei Consigli di sicurezza del Csto, durante un colloquio telefonico con l’omologo armeno, Armen Grigoryan. Mahmudzoda ha auspicato una “soluzione pacifica” alla situazione armeno-azera, ma ha anche espresso la disponibilità a sostenere l'attuazione dei meccanismi previsti dal Csto per risolvere la questione. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Armenpress", Grigoryan ha ribadito l’importanza della prossima sessione del Consiglio dei ministri degli Esteri della Csto come “piattaforma vantaggiosa” per discutere la questione. Il segretario armeno ha poi aggiunto che “le richieste della parte azerbaigiana non hanno alcun fondamento fattuale", sottolineando “l'importanza di un rapido e completo ritiro delle truppe azere dai territori armeni”. Il Comitato dei segretari dei Consigli di sicurezza del Csto è un organo consultivo ed esecutivo dell'organizzazione per coordinare l'interazione degli Stati membri nel campo della garanzia della loro sicurezza nazionale. Il Tagikistan ha la presidenza di turno del Csto. (Rum)