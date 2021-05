© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pm a Locri chiede la condanna per Lucano, già sindaco di Riace, a quasi 8 anni di carcere. Rispetto l'autonomia dei magistrati, ma sono senza parole, non si arresta l'umanità di un uomo giusto. Orgoglioso di essere dalla parte di Mimmo, simbolo della Calabria contro mafia e violenza". Così in un tweet Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria. (Ren)