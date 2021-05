Roma 2021: Fassina, candidatura non si improvvisa, capacità superiori a ministro o è bandierina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La candidatura a sindaco di una grande Capitale non si improvvisa. Ci vuole una esperienza amministrativa e politica importante. Per amministrare una grande città ci vogliono competenze amministrative, determinazione e di capacità superiori a quelle di un ministro. Non si inventa, sennò diventa una bandierina”. Lo ha detto Stefano Fassina, candidato alle primarie del centrosinistra per Roma, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai 3. (Rer)