Serbia-Slovenia: presidente Vucic, alto livello delle relazioni bilaterali

- La Serbia e la Slovenia vedono "un alto livello" delle relazioni bilaterali. Lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dopo un incontro a Belgrado con l'omologo sloveno, Borut Pahor. In un punto stampa successivo all'incontro, Vucic ha detto che l'argomento principale della discussione odierna è stato quello relativo ai processi regionali, in primo luogo il prossimo vertice Brdo-Brioni organizzato dalla presidenza slovena. I due presidenti hanno discusso oggi anche dell'integrazione europea della Serbia. "La Slovenia presiede l'Ue da luglio e il suo sostegno al nostro percorso verso l'Unione è molto importante", ha osservato Vucic. A proposito delle questioni regionali, il presidente serbo ha illustrato a Pahor la posizione della Serbia nei confronti del Kosovo. "Credo che la nostra posizione si basi sul rispetto dei principi del diritto internazionale, su solide basi legali. La nostra posizione non è facile, è chiaro che abbiamo opinioni diverse sulla questione del Kosovo", ha detto Vucic aggiungendo che la Serbia è impegnata nel dialogo con Pristina sotto gli auspici di Bruxelles. "Eravamo pronti (a proseguire il dialogo) a maggio, a giugno, siamo sempre pronti, perché un 'conflitto congelato' non va bene", ha osservato il presidente serbo aggiungendo che il ruolo della Slovenia è molto importante nella regione dei Balcani occidentali. (Seb)