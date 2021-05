Germania-Kosovo: oggi videoconferenza Merkel-Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel terrà oggi una videoconferenza con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Come comunica il governo tedesco, i colloqui verteranno sui rapporti politici ed economici tra i due Paesi, sulle riforme in Kosovo e sul suo processo di avvicinamento all'Ue. Inoltre, Merkel e Kurti discuteranno del dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Unione europea. Secondo quanto affermato nelle scorse ore dal portavoce del governo kosovaro, l'incontro informale tra i capi di governo dei Paesi dei Balcani occidentali, che sarà ospitato questa settimana a Bruxelles dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell, non precede la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia. "E' un luogo molto buono per avere discussioni aperte sugli obiettivi dei Paesi, sui rapporti con l'Ue e su altre forme di cooperazione", ha dichiarato il portavoce kosovaro all'agenzia di stampa "KosovaPress" in riferimento alla riunione organizzata da Bruxelles. (segue) (Geb)