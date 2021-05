© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, incontrerà oggi a Berlino l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry. Come rende noto il ministero degli Esteri tedesco, i colloqui verteranno “sulla collaborazione tra Germania e Usa nella politica internazionale per il clima, sulla dimensione di sicurezza del cambiamento climatico e sui finanziamenti internazionali per il clima”. (Geb)