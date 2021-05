Myanmar: la giunta lavora a un Internet "nazionale" per controllare l'opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese devono assumersi le loro responsabilità in materia di diritti umani ed esercitare pressione sulla giunta militare birmana. L’appello è del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, Thomas Andrews, e del Gruppo di lavoro sulle imprese e diritti umani (presieduto da Dante Pesce e composto da Surya Deva, vicepresidente, Elzbieta Karska, Githu Muigai e Anita Ramasastry). “Mentre alcune aziende hanno ribadito il loro sostegno pubblico allo stato di diritto e ai diritti umani e hanno tagliato i legami con la giunta, molte continuano a impegnarsi in affari con i militari come se nulla fosse successo”, si legge in un comunicato diffuso il 12 maggio scorso, che richiama al rispetto dei “Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani”. (segue) (Inn)