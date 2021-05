Myanmar: la giunta lavora a un Internet "nazionale" per controllare l'opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le imprese, sia individualmente che collettivamente, dovrebbero esercitare la massima influenza sulle forze armate in Myanmar per fermare ciò che l’Alto commissario per i diritti umani ha affermato che potrebbe equivalere a crimini contro l’umanità”, ha sintetizzato Andrews, mentre Deva ha sottolineato che “poiché il rischio di gravi violazioni dei diritti umani è notevolmente aumentato in Myanmar, l’azione degli Stati e la due diligence sui diritti umani da parte delle imprese e degli investitori dovrebbero essere aumentati rapidamente e proporzionalmente”. (segue) (Inn)