Myanmar: la giunta lavora a un Internet "nazionale" per controllare l'opposizione (4)

- Secondo la nota, le informazioni ricevute dai relatori indicano che gli interessi economici dei militari, compreso l’accesso alle armi e alla tecnologia, rimangono in gran parte intatti e incontrastati da parte di altri Stati e delle imprese che operano nel Paese. “Le entrate che i militari guadagnano dalle imprese nazionali ed estere aumentano sostanzialmente la loro capacità di eseguire queste gravi violazioni”, ha spiegato Andrews. Le imprese dovrebbero invece adottare misure come la sospensione dei pagamenti e dei flussi finanziari, prendendo di mira i militari e col minimo impatto negativo possibile sulla popolazione generale. Il comunicato ricorda che già nel 2019 la Missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti in Myanmar ha concluso che, in assenza di radicali cambiamenti, nessuna azienda dovrebbe entrare in rapporti economici o finanziari con le forze di sicurezza del Myanmar, in particolare con l’Esercito, o con qualsiasi impresa posseduta o controllata da loro o da singoli membri. (segue) (Inn)