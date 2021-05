Myanmar: la giunta lavora a un Internet "nazionale" per controllare l'opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti condividono anche la richiesta del Consiglio per i diritti umani affinché gli Stati di origine delle imprese che investono o con catene di approvvigionamento in Myanmar adottino misure appropriate in modo che tali imprese conducano una due diligence sui diritti umani più accurata e assicurino che le loro attività non causino o contribuiscano a violazioni dei diritti. Le imprese che continuano a operare in Myanmar dovrebbero adottare tutte le misure possibili per proteggere i propri dipendenti e sostenere l’esercizio di tutti i diritti umani da parte del popolo del Myanmar, compreso quello di protestare pacificamente. “Potrebbe arrivare un punto in cui le imprese potrebbero dover sospendere le operazioni o persino prendere in considerazione l’uscita dal Paese se i rischi di coinvolgimento in violazioni dei diritti umani non possono essere ragionevolmente gestiti, mentre lo fanno in modo da salvaguardare il benessere dei lavoratori e delle comunità colpite”, ha avvertito Deva. (Inn)