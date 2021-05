Germania: ministra Difesa presenterà domani riforma Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, presenterà al Bundestag la riforma delle Forze armate (Bundeswehr) nella giornata di domani, 19 maggio. È quanto riferisce il portale per le informazioni “Business Insider”. Da quanto finora noto, il progetto di Kramp-Karrenbauer prevede la riduzione da sei a quattro dei settori organizzativi della Bundeswehr, a oggi formati da Esercito, Marina, Aeronautica, Comando per la logistica (Skb), Servizio centrale di sanità (Zsandstbw) e Comando per lo spazio cibernetico e delle informazioni (Kdocir). In particolare, Skb e Zsandstbw saranno integrati nelle tre armi e nel Kdocir. In questo modo, la ristrutturazione mira a ottenere “strutture di gestione più snelle e settori di responsabilità chiaramente definiti” all'interno della Bundeswehr. L'integrazione dei reparti in scioglimento in Esercito, Marina e Aeronautica dovrebbe poi aumentare la prontezza operativa delle tre armi. Inoltre, si prevede l'istituzione di un Comando centrale per le operazioni all'estero e in territorio tedesco a Potsdam, dove ha già sede la struttura di comando e controllo per le missioni all'estero (Einsfuekdobw). Di conseguenza, verrà creato un nuovo Comando territoriale. Questa struttura (Kdoterraufgbw) ha attualmente sede a Berlino. La costituzione dei nuovi comandi intende aumentare in maniera significativa la prontezza operativa della Bundeswehr. (Geb)