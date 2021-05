Imprese: Borean (Generali), nel primo trimestre ottima performance in linea con obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo chiude il primo trimestre 2021 con un’ottima performance in linea con i suoi obiettivi, a conferma dell’efficacia della strategia Generali 2021: il Gruppo rimane tra i più solidi del settore assicurativo con un’eccellente posizione di capitale. Con queste parole il chief financial officer del Gruppo, Cristiano Borean, commentando le informazioni finanziarie al 31 marzo 2021 approvate dal consiglio di amministrazione. “Prosegue il ribilanciamento del mix produttivo Vita, che ci ha consentito di mantenere un’ottima profittabilità nell’attuale scenario di bassi tassi di interesse: Generali registra ancora una volta il migliore e meno volatile combined ratio tra i peer e consegue ottimi risultati nell’Asset management e negli altri segmenti”, ha detto, aggiungendo che la forte crescita del risultato operativo e dell’utile netto dimostrano che il Gruppo continua ad operare con efficacia in uno scenario macroeconomico ancora incerto a causa della pandemia. (Com)