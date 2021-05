Imprese: Generali, al 31 marzo premi lordi in aumento a 19,714 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 marzo 2021 i premi lordi di Generali evidenziano un aumento del 4,2 per cento attestandosi a 19,714 miliardi di euro, sostenuti sia dallo sviluppo del segmento Vita sia dalla ripresa nel segmento Danni. Stando alle informazioni finanziarie trimestrali approvate dal consiglio di amministrazione, la raccolta netta Vita, interamente concentrata nelle linee unit-linked e puro rischio, torna a crescere, raggiungendo tre miliardi di euro con un incremento pari ad un punto percentuale. In aumento anche le riserve tecniche Vita, attestatesi a 386 miliardi con un incremento dello 0,4 per cento. (Com)