Imprese: Generali, nel primo trimestre utile in aumento a 802 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto pari a 802 milioni di euro, con un minore impatto della fiscalità che passa dal 61,2 al 31,4 per cento. Stando alle informazioni finanziarie al 31 marzo 2021 approvate dal consiglio di amministrazione, il risultato operativo del Gruppo si attesta a 1,608 miliardi di euro con un incremento di 11 punti percentuali, beneficiando dello sviluppo positivo dei segmenti Danni, Asset management e Holding e altre attività. Si conferma una “eccellente profittabilità tecnica”, con un combined ratio all’88 per cento e un new business margin al 4,44 per cento. In particolare, prosegue la crescita del risultato operativo nei segmenti Asset management e Holding e altre attività, grazie soprattutto all’aumento dei ricavi operativi, al private equity e al significativo contributo di Banca Generali. (Com)