Imprese: Generali, al 31 marzo patrimonio netto stabile e solvency al 234 per cento

- Al 31 marzo 2021 il patrimonio netto di Generali è stabile a 30,067 miliardi di euro, mentre gli asset under management del Gruppo registrano un incremento di 1,1 punti percentuali attestandosi a 671,6 miliardi. Stando alle informazioni finanziarie approvate dal consiglio di amministrazione, la posizione di capitale è “estremamente solida” con un solvency ratio al 234 per cento, in miglioramento rispetto alla posizione di fine 2020 grazie alle varianze economiche positive del periodo e all’eccellente contributo della generazione normalizzata di capitale al netto del dividendo di competenza del trimestre. Tale generazione, prosegue la nota, si conferma agli ottimi livelli del 2020 e compensa gli impatti dei cambi regolamentari di inizio anno. (Com)