- A Torino oggi, martedì 18 maggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2479m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: fino a metà giornata cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui addensamenti su Valle d'Aosta. Dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con arrivo di qualche goccia di pioggia o breve piovasco sui settori alpini e sulle pianure piemontesi. Sulle Alpi, spolverate di neve oltre 1700-2000 m di quota. Clima gradevole, con valori massimi intorno ai 23-24°C in Valpadana, più fresco sulla riviera ligure. Venti fino a moderati da sud/sudest su basso Piemonte e Liguria di centro-levate. Mare Ligure da poco mosso a mosso. (Rpi)