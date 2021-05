Imprese: Generali conferma obiettivi crescita utili, Roe e dividendi cumulati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale scenario prevede una ripresa dell’economia globale nel 2021 a seguito della diffusione dei vaccini, con effetti positivi per il settore assicurativo nel suo complesso: la domanda di prodotti assicurativi Vita, seppur in ripresa, rimarrà debole in quanto le famiglie continueranno ad essere prudenti sia in termini di investimento sia di consumi. Lo scrive Generali nell’informativa finanziaria al 31 marzo 2021 approvata dal consiglio di amministrazione. In particolare, la raccolta Danni è prevista in crescita, con ritmi superiori a quelli precedenti alla pandemia: in tale contesto, il Gruppo conferma e prosegue con la strategia di ribilanciamento del portafoglio Vita a rafforzamento ulteriore della profittabilità e con una logica di più efficiente allocazione di capitale. Nel segmento Danni, l’obiettivo del Gruppo è “mantenere il trend positivo di raccolta premi insieme all’eccellente profittabilità nei mercati assicurativi maturi in cui il Gruppo è presente e, al contempo, di rafforzarsi in mercati ad alto potenziale, ampliando la propria presenza e offerta”. Con riferimento all’Asset management, proseguiranno le azioni volte a identificare opportunità di investimento tramite l’espansione della piattaforma multi-boutique al fine di incrementare il catalogo prodotti in termini di real asset, high conviction e multi-asset strategy per i clienti e i partner. “Facendo leva su tutte queste iniziative e alla luce dei risultati raggiunti nel primo trimestre del 2021, il Gruppo conferma l’obiettivo di una crescita annua composta 2018-2021 degli utili per azione tra il sei e l’otto per cento: si prevede inoltre un Roe atteso del 2021 maggiore dell’11,5 per cento, e un obiettivo di dividendi cumulati 2019-2021 tra 4,5 e 5 miliardi, subordinatamente al contesto regolatorio”, si legge nel documento. (Com)