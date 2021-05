Brasile: Amazzonia, ad aprile registrata deforestazione record in dieci anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i dati ufficiali del governo, raccolti con un'altra metodologia sempre basata sull'utilizzo di satelliti, confermano il record di deforestazione in Amazzonia. In particolare secondo i dati elaborati dal sistema di rilevamento della deforestazione dell'Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) in tempo reale (Deter), l'area di allerta deforestazione ad aprile è stata la più grande dal 2016: pari a 581 chilometri quadrati. Anche in questo caso si tratta del secondo mese consecutivo in cui gli indici battono i record storici mensili. (segue) (Brb)