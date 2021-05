Brasile: Amazzonia, ad aprile registrata deforestazione record in dieci anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine condotta dall'Ong Instituto Socioambiental (Isa) mostra inoltre, che nei primi due anni del governo del presidente Jair Bolsonaro, l'occupazione irregolare di aree dell'Amazzonia legale è cresciuta del 56 per cento. Alla fine del 2020, 10,6 milioni di ettari di terreno erano occupati in modo irregolare, un'area più grande dell'intero stato di Pernambuco, tutti all'interno di aree tutelate dal governo federale (unità di conservazione, aree di protezione ambientale e terre indigene). In generale si tratta di aree invase e disboscate abusivamente. Tra il 2018 e il 2020, la registrazione di utilizzo di aree irregolari nelle unità federali di conservazione è cresciuta del 274 per cento, passando da un totale di 1,7 milioni di ettari a oltre 6 milioni di ettari occupati. Le aree protette federali di protezione integrale, che non consentono l'interferenza umana, hanno registrato un aumento del 54 per cento dell'occupazione irregolare. (Brb)