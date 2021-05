Venezuela: si dimette il responsabile intelligence di Guaidò presso gli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simovonis era stato arrestato e condannato a 30 anni di carcere per gli scontri di Puente Llaguno, a Caracas, precedenti il colpo di stato con cui - l'11 aprile del 2002 - si cercò di rovesciare il governo dell'allora presidente Hugo Chavez. Un'azione che si chiuse con la morte di 19 persone. Nel 2014 venivano concessi i domiciliari per ragioni di salute, ma con l'obbligo di non fare atti di campagna politica, come rilasciare interviste ai media o pubblicare contenuti polemici sulle piattaforme sociali. Guaidò, forte dei poteri rivendicati in quanto presidente dell'Assemblea nazionale, aveva disposto la liberazione di Simonovis e a metà maggio 2019 la moglie Bony Pertinez aveva assicurato che l'uomo si trovava "lontano da casa". (Vec)