Colombia: governo annuncia attivazione osservatorio sulle manifestazioni pubbliche

- Il governo della Colombia ha annunciato di aver chiesto l'attivazione del Comitato nazionale per la tutela delle garanzie nelle manifestazioni pubbliche, così come previsto dal decreto 003 del 2021. Lo riferisce il quotidiano "El Espectador". Secondo quanto stabilito, il comitato avrà il compito di favorire il dialogo e mediazione tra le autorità di polizia e il pubblico nell'ambito delle proteste, ha riferito l'ufficio dell'alto commissario per la pace. Il Consiglio sarà composto un rappresentante del ministero dell'Interno, uno del ministero della Difesa, dal direttore generale della Polizia nazionale, dal direttore dell'Unità nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri, dal consigliere presidenziale per i diritti umani, dal difensore civico e da tre delegati di organizzazioni di difesa dei diritti umani e tre delegati delle organizzazioni o movimenti sociali interessati in convocare una manifestazione pubblica e pacifica. (segue) (Vec)