Usa: Biden pubblica denuncia dei redditi 2020, guadagnati 600 mila dollari

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la first lady Jill hanno guadagnato 607.336 dollari nel 2020, secondo la loro dichiarazione dei redditi pubblicata dalla Casa Bianca. Si tratta di un calo significativo rispetto al reddito registrato nel 2019, un fatto che riflette l'attenzione dedicata da Biden alla campagna elettorale che lo ha condotto alla Casa Bianca. I dati mostrano che la coppia presidenziale ha pagato 157.414 dollari di imposte sul reddito federale, un'aliquota del 25,9 per cento. I Biden hanno anche versato 30.704 dollari in contributi di beneficenza. Secondo quanto dichiarato, Joe e Jill Biden hanno un patrimonio compreso tra 1,2 milioni e 2,88 milioni di dollari. In qualità di presidente, Biden guadagnerà 400. mila dollari nel 2021, oltre a eventuali ricavi derivanti dai suoi libri e altre entrate.(Nys)