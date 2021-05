Giappone: Pil in calo del 5,1 per cento nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone ha esibito un aumento inatteso nel mese di marzo, per effetto della ripresa dell'output di automobili, che ha aiutato l'economia a recuperare le ricadute della fase acuta dell'emergenza pandemica. L'output industriale è aumentato de 2,2 per cento su base mensile a marzo, dopo il calo dell'1,3 per cento registrato nel mese di febbraio. Il dato è migliore rispetto alla media delle previsioni degli economisti, che si aspettavano un rimbalzo non superiore al 2 per cento. La ripresa della produzione industriale allevia i timori relativi alle ricadute della crisi sanitaria sulla terza economia globale, che gode della forte domanda internazionale proveniente soprattutto dalla Cina. Secondo Ayako Sera, market strategist presso Mitsui Trust Bank, il calo della domanda potrebbe ancora porre a rischio la tenuta dell'output industriale nel lungo periodo, mentre a breve termine desta preoccupazione la proclamazione di un terzo stato di emergenza pandemica nelle prefetture più popolose del Paese. (segue) (Git)