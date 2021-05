Giappone: Pil in calo del 5,1 per cento nel primo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Giappone ha registrato un leggero calo nel mese di marzo, attestandosi al 2,6 per cento rispetto al 2,9 per cento del mese precedente, secondo i dati pubblicati dall'ente statistico nazionale di quel Paese lo scorso 30 aprile. Il mercato del lavoro giapponese ha mantenuto la propria stabilità nonostante la pandemia di coronavirus in corso da oltre un anno. Il mese di marzo ha segnato l'emersione di gran parte del Paese dallo stato di emergenza in vigore dall'8 al 21 marzo scorsi. Le restrizioni adottate dal governo non hanno però causato perdite significative di posti di lavoro, grazie ai sussidi concessi alle aziende e ai loro dipendenti. A partire dal mese di maggio, il programma di sussidi verrà progressivamente ridimensionato, portando la copertura di salari e benefit non percepiti dal 100 al 90 per cento. Diversi economisti hanno avvertito nei giorni scorsi che il terzo stato di emergenza, proclamato dal 25 aprile all'11 maggio, rischia di comportare un'ulteriore battuta d'arresto del mercato occupazionale, almeno temporaneamente. (segue) (Git)