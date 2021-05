Giappone: Pil in calo del 5,1 per cento nel primo trimestre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (Boj) ha recentemente effettuato aggiustamenti della politica monetaria tesi a sostenere gli utili del settore bancario. Durante una riunione del consiglio di politica durato due giorni e concluso lo scorso 18 marzo, la banca ha stabilito di studiare misure tese a consentire ai tassi a lungo termine di muovere entro una forbice di più o meno 0,25 per cento, contro lo 0,2 per cento attualmente adottato a riferimento dalle politiche della banca centrale. L'intenzione è di mantenere tassi di interesse contenuti, incoraggiando al contempo un funzionamento ordinario del mercato, così da consentire alle istituzioni finanziarie di aumentare il fatturato. La linea emersa il mese scorso ha innescato un aumento del rendimento sui titoli di Stato del Giappone a dieci anni, che è aumentato dello 0,025 per cento rispetto a ieri, allo 0,115 per cento. La notizia ha anche innescato un apprezzamento dello yen sul dollaro e dei titoli bancari. (Git)