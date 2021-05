Vietnam: governo riduce esportazioni di acciaio in risposta all'aumento dei prezzi domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha chiesto ai produttori di acciaio del Paese di aumentare la produzione e limitare le esportazioni, in risposta al forte aumento dei prezzi di quel materiale. "Dovremmo dare la priorità alle forniture al mercato domestico per garantire la stabilità dei prezzi", ha dichiarato il vicepremier vietnamita Le Minh Khai tramite una nota diffusa questo mese. Un intervento diretto sull'industria di tale tenore da parte di un alto funzionario del Partito comunista vietnamita è inusuale, scrive il quotidiano "Nikkei", e sintomatico della gravità della situazione: i prezzi d'importazione dell'acciaio per costruzioni hanno superato i mille dollari a tonnellata, toccando picchi di prezzo senza precedenti da 13 anni dopo un balzo del 50 per cento all'inizio del 2021. Ad alimentare l'aumento dei prezzi è la Cina, primo produttore mondiale che di recente ha ridotto le esportazioni. In generale, i prezzi globali dell'acciaio hanno esibito un aumento costante durante la pandemia, a fronte di una tenuta della domanda. Ad alimentare la domanda sono state anche le indiscrezioni in merito alla possibile rimozione da parte della Cina del rimborso dell'Iva sui principali prodotti in acciaio, che ha innescato una serie di acquisti speculativi. (Fim)