Usa: governatore New York Cuomo guadagnerà 5,1 milioni di dollari per il suo libro sul Covid

- Il governatore democratico dello Stato di New York, Andrew Cuomo, incasserà 5,1 milioni di dollari per il suo libro di memorie sulla pandemia di coronavirus, secondo informazioni fornite dal suo stesso ufficio ieri, 17 maggio. Cuomo ha ottenuto dal libro un reddito lordo di 3,12 milioni di dollari nel 2020, e riceverà altri due milioni di dollari nell'arco dei prossimi due anni. Il libro, intitolato: "Una crisi americana: lezioni di leadership dalla pandemia di Covid-19" è stato annunciato ad agosto 2020, dopo che Cuomo si era affermato sul piano mediatico con le sue conferenze stampa quotidiane sulla pandemia, e quando New York era epicentro della crisi sanitaria negli Usa. Nei mesi successivi, Cuomo è stato al centro di una serie di scandali relativi sia alla gestione della pandemia, sia a presunte molestie di sue ex collaboratrici. Secondo l'ufficio di Cuomo, il governatore ha ottenuto dal libro guadagni netti di 1,53 milioni di dollari nel 2020, e ha donato circa un terzo di tale importo alla Ong United Way, e intestato la cifra rimanente alle figlie. (Nys)