Medio Oriente: Forze israeliane lanciano nuovi raid aerei su Striscia di Gaza

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato all’alba di oggi nuovi raid aerei sulla Striscia di Gaza, in tutto almeno 50, colpendo edifici, aree residenziali e terreni agricoli in diverse località della città di Gaza e delle cittadine di Jabalia e Beit Lahia, nel nord dell’enclave. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, mentre le Idf non hanno commentato la notizia. Nel corso della notte, altri bombardamenti israeliani hanno avuto luogo su Gaza, a più di una settimana dall’inizio delle ostilità, lo scorso 10 maggio. Secondo il movimento palestinese Hamas, in uno dei raid è stata parzialmente distrutta la clinica di Al Rimal, nel nord della Striscia, che sarebbe l’unico laboratorio in grado di effettuare test per il Covid-19 nell’enclave. Anche il ministero della Salute e la sede della Mezzaluna rossa del Qatar sono state colpite, secondo fonti del movimento. (Res)