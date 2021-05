Corea del Sud: Covid, quinto caso di militare contagiato dopo la vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 528 nuovi casi di coronavirus nelle scorse 24 ore, in calo rispetto ai giorni scorsi, quando i contagi erano tornati ai massimi registrati lo scorso gennaio. Dall'inizio della pandemia, la Corea del Sud ha diagnosticato in tutto 132.818 casi e 1.904 decessi. L'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea (Kdca) ha identificato quella iniziata oggi come una settimana cruciale per il contenimento della nuova ondata pandemica in atto nel Paese e più in generale nella regione asiatica. A Seul, dove risiede oltre la metà della popolazione nazionale, il livello di distanziamento sociale è stato portato a due su una scala massima di tre, e in tutto il Paese gli assembramenti privati di più di cinque persone resteranno proibiti almeno sino al 2 maggio. La Corea del Sud ha accelerato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca alle persone di età superiore a 65 anni, proprio mentre in Europa crescevano i dubbi in merito alla sicurezza del vaccino. Seul ha negoziato con AstraZeneca la fornitura di 7 milioni di dosi di vaccino tra i mesi di maggio e giugno prossimi. (segue) (Git)