Corea del Sud: Covid, quinto caso di militare contagiato dopo la vaccinazione (4)

- La Corea del Sud non sta valutando l'impiego di vaccini contro la Covid-19 sviluppati dalla Cina. Lo ha dichiarato il ministro della Salute e del welfare sudcoreano, Kwon Deok-cheol. Il ministro, che ha assunto l'incarico nel pieno dell'ondata pandemica invernale, lo scorso dicembre, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che nonostante le difficoltà del Paese nel procurare i vaccini necessari a proseguire la campagna di immunizzazione nazionale, il governo non intende considerare come opzioni i vaccini di Sinovac e Sinopharm. "Stiamo lavorando per garantire che l'obiettivo dell'immunità di gregge venga raggiunto prima della fine dell'anno, e i ritardi nella distribuzione dei vaccini sono una delle maggiori minacce alla riuscita di questi sforzi", ha ammesso il ministro. (segue) (Git)