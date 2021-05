Brasile: Amazzonia, ad aprile registrata deforestazione record in dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deforestazione della foresta pluviale amazzonica è avanzata ad aprile 2021 per oltre 778 chilometri quadrati. Lo riferisce l'Organizzazione non governativa Istituto dell'uomo e dell'ambiente dell'Amazzonia (Imazon), sottolineando che si tratta del valore più alto per mese di aprile registrato negli ultimi dieci anni. La cifra è inoltre anche del 45 per cento superiore alla deforestazione registrata nell'aprile 2020, quando l'Amazzonia vide scomparire 536 chilometri quadrati di foresta. Il dato di aprile segue quello di marzo, pure un massimo storico su mese, con 810 chilometri quadrati di foresta devastata. Nella classifica degli stati con la più vasta area deforestata figurano Amazzonia (28 per cento), Pará (26 per cento), Mato Grosso (22 per cento), Rondonia (16 per cento), Roraima (5 per cento), Maranhao (2 per cento) e Acre (1 per cento). L'Imazon monitorato la deforestazione con il Deforestation alert system (Sad), che segue l'evoluzione attraverso satelliti. (segue) (Brb)