Brasile: Cina sblocca export, riprende produzione vaccini AstraZeneca e SinoVac

- Le autorità di Pechino hanno confermato di aver sbloccato l'esportazione verso il Brasile dei principi attivi dei vaccini anti-Covid prodotti in Cina dalle industrie farmaceutiche AstraZeneca e SinoVac, necessari per la produzione di dosi nel paese sudamericano. Lo ha riferito il segretario esecutivo del ministero della Salute di Brasilia, Rodrigo Cruz, nel corso di un'udienza presso la commissione parlamentare di monitoraggio della crisi sanitaria. Secondo le informazioni del ministero, l'istituto di ricerca scientifica di Rio de Janeiro, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), legato al ministero della Salute, riceverà entro sabato due lotti del principio farmaceutico attivo (Ifa) del vaccino anglo-svedese AstraZeneca, utili per la preparazione di 18 milioni di dosi dell’immunizzante. "La notizia è che oggi ho ricevuto conferma che la Cina invierà due lotti di Ifa che originariamente sarebbero stati inviati separatamente il 21 e il 28. Quindi, questo è sufficiente per produrre circa 18 milioni di dosi", ha detto Cruz. (segue) (Brb)