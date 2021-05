Brasile: Enel avvia lavori ammodernamento linea trasmissione sotterranea a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Enel distribuzione San Paolo, concessionaria di energia elettrica che opera in 24 comuni dell'area metropolitana della città di San Paolo, in Brasile, ha avviato i lavori di ammodernamento della linea di trasmissione sotterranea (Lts) Centro-Augusta. Il progetto, che richiederà un investimento totale di 26,5 milioni di real (4,1 milioni di euro), andrà a beneficio di circa 13mila clienti tra residenziali, commerciali e governativi. Il progetto Lts Centro-Augusta consiste in una linea di trasmissione sotterranea lunga 2,8 chilometri, con 120 Megavolt ampere (Mva) di capacità di trasporto di energia e tensione di 88 chilovattora (kV). "Il rafforzamento della capacità del sistema di subtrasmissione apporta maggiore affidabilità e sicurezza al sistema elettrico, migliorando la qualità dell'approvvigionamento energetico e consentendo lo sviluppo socioeconomico della regione consentendo l'installazione di nuovi edifici residenziali e esercizi commerciali in la località", riferisce l'azienda in una nota. I lavori confermano l'impegno della società negli investimenti per rafforzare la capacità di distribuzione dell'energia nel sistema elettrico della concessionaria. Si tratta di opere strutturali di costruzione, ampliamento e ammodernamento di sottostazioni e linee di trasmissione nei 24 comuni della sua area di concessione. Nel 2020, la società ha stanziato 93,5 milioni di real (14,6 milioni di euro) per 29 lavori su sottostazioni e linee di trasmissione secondarie. (Brb)