Venezuela: si dimette il responsabile intelligence di Guaidò presso gli Usa

- Il venezuelano Ivan Simonovis - ex direttore della estinta Polizia metropolitana e "prigioniero politico" durante il governo di Hugo Chavez -, ha rassegnato le dimissioni da Commissario speciale per la sicurezza e l'intelligence del Venezuela negli Stati Uniti. Un incarico che Simoniovis, esperto criminologo, aveva ricevuto dal leader oppositore, Juan Guaidò, riconosciuto dalla Casa Bianca come legittimo presidente "ad interim" del Venezuela. Nella lettera aperta di dimissioni, l'esiliato ha parlato di una scelta non facile e della volontà di continuare a battersi "per la libertà del Venezuela", pur non spiegando i motivi del gesto. "Per ottenere l'obiettivo di ristabilire la democrazia, tutti, assolutamente tutti siamo importanti e necessari", ha scritto nella missiva, augurando a Guaidò "il migliore dei successi". (segue) (Vec)