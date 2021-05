Colombia: consegnate 546.390 dosi di vaccini anti-covid Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Colombia ha riferito che il Paese ha ricevuto oggi un nuovo lotto da 546.390 dosi di vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer in collaborazione con il centro di ricerche biologiche tedesco Biontech. Il lotto fa parte delle dosi destinate alla Colombia attraverso il consorzio multilaterale guidato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Covax facilities. "Questo lunedì la Colombia ha ricevuto un nuovo lotto di 546.390 dosi di vaccini dal laboratorio Pfizer, attraverso il meccanismo multilaterale Covax che consentirà di continuare a promuovere il Piano nazionale di vaccinazione contro la Covid-19 su tutto il territorio nazionale", ha riferito il ministero in una pubblicazione sul profilo Twitter. Oltre alle dosi Pfizer, la Colombia ha ricevuto ulteriori 500.000 dosi di vaccino dell'industria farmaceutica cinese Sinovac. "È un progresso importante. Ci auguriamo che questo mese si raggiungano i 10 milioni di dosi applicate", ha detto il viceministro della Salute, Luis Alexander Moscoso. Il ministero ha inoltre riferito che nella ultime 24 ore sono state registrati 12.984 nuovi contagi nel paese che hanno portato il numero complessivo a 3.131.410 di contagi. Sono state inoltre registrati 509 decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus, che ha portato il bilancio complessivo delle morti a 81.809 morti.(Vec)