Fisco: Gentiloni, su tassazione globale fatti passi in avanti eccezionali

- "Vogliamo sostenere questa grande discussione che c’è a livello globale per modificare il regime di tassazione globale. In questa grande discussione sono stati fatti recentemente dei passi in avanti eccezionali per due ragioni. Il primo è la pandemia, che ha reso più evidente la necessità di accelerare le modifiche sul sistema di tassazione globale. In secondo luogo la nuova amministrazione americana, che da una posizione di distinguo dal resto della comunità globale è passata a una posizione molto attiva. Le proposte che presenterò domani saranno la voce dell’Unione europea per stare dentro a questa grande trasformazione e avere un sistema di tassazione globale che tenga conto delle nuove realtà". Lo ha detto a "e- Venti" su Sky Tg24 il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni. (Rin)