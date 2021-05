Sudan: Eliseo, con Conferenza internazionale Khartum torna nella comunità delle nazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Notevoli progressi sono stati compiuti dalla firma della dichiarazione costituzionale il 17 agosto 2019 nell'esercizio delle libertà fondamentali – prosegue il comunicato - L'impegno delle autorità a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne apre nuove prospettive per il rispetto e la promozione dei loro diritti. Il perseguimento della riforma dei servizi di sicurezza contribuirà inoltre al pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. I partecipanti hanno notato che la ricerca della pace e della riconciliazione da parte del popolo sudanese implica che la loro richiesta di giustizia sia soddisfatta”, aggiunge l’Eliseo. “Il funzionamento armonioso delle istituzioni della transizione è un elemento essenziale per la preparazione di elezioni libere e trasparenti alla fine del periodo fiduciario, per l'istituzione di una costituzione che garantisca la parità di diritti di tutti i cittadini sudanesi, per l'istituzione di un governo civile pienamente legittimo”, spiega ancora la dichiarazione finale “I partecipanti hanno incoraggiato le autorità di transizione a continuare a lavorare insieme per garantire il successo della transizione” il quale “può e deve diventare un modello per l'Africa e per il mondo di come molti paesi possono affrontare sfide simili” ,conclude l’Eliseo. (segue) (Frp)