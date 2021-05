Sudan: Eliseo, con Conferenza internazionale Khartum torna nella comunità delle nazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro delle Finanze, Bruno Le Maire, aveva annunciato in tal senso che la Francia fornirà un prestito di 1,5 miliardi di dollari per cancellare gli arretrati del Sudan presso l'Fmi e sta valutando la possibilità di sovvenzioni aggiuntive, “se necessario”. Il presidente del Consiglio sovrano sudanese Al Burhan, da parte sua, ha ringraziato da parte sua la Francia e i partner internazionali per l’opportunità “storica” concessa al Sudan e ha condiviso un "messaggio di pace e di cooperazione" dopo 30 anni di isolamento internazionale. Il premier Hamdok ha invece ricordato come il governo di transizione del Sudan abbia lanciato un programma ambizioso di riforme per portare il Paese alla "rinascita democratica ed economica" e ha espresso "profonda riconoscenza" al presidente Macron per aver organizzato questo appuntamento. "Costruire la pace richiede tempo", ha spiegato il premier, sottolineando che il governo di transizione lavora all'attuazione dell'accordo di pace concluso ad ottobre scorso a Giuba con i gruppi armati sudanesi ma anche per creare nuove opportunità ai giovani sudanesi. (Frp)