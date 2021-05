© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha deliberato, su proposta del ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, la conferma di Lucia Abbinante nell'incarico di direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (Com)