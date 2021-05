Governo: Cdm, Laura D'Aprile e Maria Carmela Giarratano nominate capi dipartimento Mite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha deliberato, su proposta del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTei) a Laura D'Aprile, e dell'incarico di capo del dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPent) a Maria Carmela Giarratano, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (Com)