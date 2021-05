Covid: Di Maio, via coprifuoco, apriamo senza “propaganda” ma guardando dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha salutato positivamente lo spostamento del coprifuoco dalle 22.00 alle 23.00, deciso oggi dal Consiglio dei ministri. “L'impegno del governo era quello di riaprire e di tornare alla normalità. E questo si sta realmente concretizzando”, ha scritto il titolare della Farnesina in un messaggio sulla sua pagina Facebook. “Nel Consiglio dei ministri di oggi è stato deciso che il coprifuoco da mercoledì verrà spostato alle 23.00. Poi, dal 7 giugno, ulteriormente posticipato a mezzanotte, fino all'eliminazione totale dal 21 giugno. Dal 1° giugno altro step importante: ristoranti aperti anche al chiuso la sera. Nei prossimi giorni riapriranno gradualmente anche i centri commerciali, le palestre e le piscine. Ho detto più volte che avremmo fatto questo passo guardando i dati, quello è il riferimento al di là di ogni forma di propaganda. Oggi possiamo dire che questi dati ci consentono di alleggerire in maniera decisa le misure anti covid. Vogliamo fare di tutto per salvare la stagione estiva e permettere agli operatori turistici di poter lavorare, creare economia. Dare a tutti l'opportunità di ripartire. Sono sicuro che gli italiani faranno tesoro di questa libertà ritrovata. Ancora una volta sapremo fare la differenza”, conclude il ministro Di Maio.(Res)