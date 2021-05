Medio Oriente: fonti stampa Israele, possibile cessate il fuoco con Gaza entro due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mediazione condotta dall’Egitto per porre fine all’escalation tra Israele e le forze che controllano la Striscia di Gaza potrebbe portare ad un cessate il fuoco nel giro di due giorni. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando fonti diplomatiche a conoscenza delle trattative. "Siamo vicini", ha spiegato la fonte, precisando che un accordo per far terminare le ostilità potrebbe essere raggiunto in "due giorni al massimo". Secondo quanto riferito dall’emittente israeliana “Kan”, lo Stato ebraico consentirà domani a 24 camion di carburante, cibo e medicinali di entrare nella Striscia attraverso il valico merci di Kerem Shalom. L'enclave costiera è stata colpita dagli attacchi israeliani che hanno danneggiato la linea elettrica, lasciando Gaza con circa 6-8 ore di elettricità al giorno, secondo le Nazioni Unite. Per parte sua, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver ordinato alle Forze di difesa dello Stato ebraico (Idf) di continuare a colpire obiettivi legati a Hamas e altri gruppi armati nell’enclave costiera palestinese. “Ho appena terminato una valutazione della situazione in cui ho approvato i piani operativi [per Gaza] con il ministro della Difesa, il capo di stato maggiore dell'Idf, il capo del Consiglio di sicurezza nazionale, il capo dello Shin Bet e il capo del Mossad”, ha detto il premier. “La direttiva è di continuare a colpire obiettivi terroristici. L'Idf sta andando bene. Oggi ha eliminato un altro comandante di alto livello della Jihad islamica, ha colpito un'unità navale di Hamas e continua a colpire la rete di tunnel sotterranei insieme ad altri obiettivi ", ha aggiunto Netanyahu.(Res)