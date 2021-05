Argentina: questione debito, Fernandez fiducioso su imminente accordo con Fmi e Club di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Fmi per parte sua, nel comunicato diffuso al termine dell'incontro tenuto a Roma il 14 maggio tra la direttrice dell'organismo finanziario, Kristalina Georgieva, e il presidente Alberto Fernandez, afferma che le parti stanno discutendo "un programma finanziario che possa aiutare l'Argentina e la sua gente a rafforzare la stabilità economica, proteggendo i più vulnerabili e ponendo le basi per una crescita più sostenibile e inclusiva". Georgieva ha definito inoltre come "molto positivo" l'incontro con il presidente argentino, sottolineando che si è "discusso degli importanti sforzi che le autorità argentine stanno compiendo per affrontare le profonde sfide sociali ed economiche che il paese deve affrontare, aggravate dalla pandemia". "Ci siamo impegnati a continuare il nostro lavoro insieme su un programma che possa aiutare l'Argentina e la sua gente a superare queste sfide" ha quindi aggiunto Georgieva, che ha affermato inoltre di avere "preso atto" della richiesta del presidente Fernandez di una riforma della politica delle sovrattasse dell'Fmi. (Abu)