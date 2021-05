© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- L'Università la Sapienza di Roma celebra la Giornata internazionale dei musei con tour virtuali all'interno del patrimonio culturale dell'Ateneo. Un viaggio da remoto che consentirà ai visitatori di entrare e conoscere da vicino le preziose collezioni dell'Ateneo che spaziano dall'archeologia, all'arte classica; dalla storia della medicina fino all'arte contemporanea, ma che consentirà anche di partecipare a eventi e mostre.- Davanti alla stazione metro di Castro Pretorio di Roma, si svolgerá un flash mob di Europa Verde - Verdi, per segnalare, con un dossier con i dati statistici sulle infrastrutture legate alla mobilità urbana (tra guasti e malfunzionamento di scale mobili, ascensori e servoscala). Saranno presenti Guglielmo Calcerano co-portavoce dei Verdi di Roma, Nando Bonessio co-portavoce dei Verdi Lazio, Simona Ficcardi consigliera capitolina Verdi. (ore 11:30)- Stefano Fassina, candidato di Sinistra per Roma alle primarie del centrosinistra per il sindaco partecipa ad un incontro organizzato dall'associazione Enrico Berlinguer.Roma, viale Opita Oppio, 24 (ore 18:00) (Rer)