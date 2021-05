Governo: Gentiloni, autorevolezza Draghi darà una mano all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruxelles "non ha auspici sulla situazione interna di qualsiasi Paese e nemmeno dell’Italia. Certamente quella di Mario Draghi è un’autorevolezza a livello europeo assolutamente straordinaria. Da italiano ne sono consapevole, non basta una sola persona ma certamente l’autorevolezza di Draghi darà una mano al nostro Paese in questo momento così straordinario". Lo ha detto a "e-Venti" su Sky Tg24 il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, rispondendo alla domanda se l’auspicio di Bruxelles sia che Mario Draghi resti a palazzo Chigi fino a fine legislatura.(Rin)